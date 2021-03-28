إيطاليا تبدي استعدادها لدعم ليبيا في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات
طرابلس - (أ ش أ):
أبدى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، استعداد بلاده لدعم ليبيا في المرحلة الحالية، وتقديم الدعم والخبرات للمساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
وذكر موقع "ليبيا الحدث" أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، حيث تم استعراض مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في 24 من ديسمبر من العام الجاري.
وقال البيان الصادر عن مفوضية الانتخابات الليبية إن المباحثات شملت أيضا مراسم توقيع اتفاقية مشروع (PEPOL) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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