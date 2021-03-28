أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تركي آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطاري سوهاج

10:34 م الأحد 28 مارس 2021
تركي آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطاري سوهاج

تركي آل الشيخ

وكالات:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث قطار سوهاج.

وقدم تركي العزاء عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" في ضحايا الحادث قائلاً: "لقد تألمت كثيرًا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم".

وتابع: "إنه أقل شيء يقدم لأسر المتضررين من الحادث".

تركي آل الشيخ حادث قطاري سوهاج هيئة الترفيه في السعودية فيسبوك

الخبر التالى:

مقتل 11 في انفجارين في أفغانستان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي: مراجعة أسعار البنزين الأسبوع المقبل وتوقعات بالزيادة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا