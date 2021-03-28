تركي آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطاري سوهاج
وكالات:
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث قطار سوهاج.
وقدم تركي العزاء عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" في ضحايا الحادث قائلاً: "لقد تألمت كثيرًا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم".
وتابع: "إنه أقل شيء يقدم لأسر المتضررين من الحادث".
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