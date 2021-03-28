تواصل الاحتجاجات المنددة بزيارة رئيس وزراء الهند لبنجلاديش

دكا - (بي بي سي)

لوح وزير الداخلية في بنجلاديش أسد الزمان خان، باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تتوقف ما سماها بأعمال "الفوضى" التي اجتاحت البلاد.

وجاءت تصريحاته في أعقاب مقتل متظاهريّن اثنين في تواصل لأعمال الشغب لليوم الثالث احتجاجًا على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للبلاد.

وقتل 12 شخصًا منذ يوم الجمعة في الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين متشددين.

وأضرم متظاهرون النار في معابد هندوسية ومكاتب الحكومة في منطقة براهمانباريا الشرقية، كما أوقفوا قطار سريع وخربوا عرباته مما نتج عنه حدوث إصابات بين ركابه.

وتتهم العديد من الجماعات الإسلامية في بنجلاديش مودي بتهميش الأقلية المسلمة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية.