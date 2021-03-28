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الإمارات والصين يدشنان أول خط تصنيع وإنتاج لقاح "كوفيد-19" بالإمارات

07:48 م الأحد 28 مارس 2021
الإمارات والصين يدشنان أول خط تصنيع وإنتاج لقاح "كوفيد-19" بالإمارات

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإما

أبوظبي - (أ ش أ):

أطلق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، المشروع المشترك "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات" بين مجموعة "جي 42" الإماراتية وسينوفارم CNBG الصينية، الذي تم بموجبة الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح "كوفيد-19" بالإمارات.

وأكد الشيخ عبدالله - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الأحد/ أن الإمارات والصين تدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه "شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية"، مشيرا إلى أن المشروع المشترك يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي لجائحة كورونا التي تأثر بها العالم أجمع، مؤكدا أن الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تؤمن بأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل محاربة هذه الجائحة ،والمضي قدما نحو السيطرة على تداعياتها ومعالجة آثارها من أجل سلامة الشعوب وأمن واستقرار المجتمعات.

من جانبه، قال ليو جينغزهين رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم CNBG الصينية - في كلمته خلال الحفل - "اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة.

وأوضح أن الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح سينوفارم وتوفيره تجاريا، وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة.. معربا عن سعادته بالشراكة مع مجموعة "جي 42" الإماراتية في هذا المشروع المشترك الجديد ،والذي سيلعب دورا فاعلا في التصدي للجائحة في الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع، مؤكدا أن هذا المشروع سيقدم إسهامات مهمة لتعزيز صحة وسلامة المجتمعات.

بدوره، قال بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42" الإماراتية إن المشروع المشترك الجديد ،سيحدث ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.. مضيفا أن "القدرات الصناعية الجديدة ستسمح لنا بالتجاوب السريع مع الطلب المحلي والدولي للقاح ،وهذه خطوة كبيرة ومهمة عالميا في التصدي لجائحة كوفيد-19".

عقب ذلك.. أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووانغ يي التدشين الرسمي للمشروع وإطلاق أول خط إنتاج وتصنيع لقاح "كوفيد-19" في الإمارات.

وقبيل الحفل، بحث الوزيران علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات الصين كوفيد-19 لقاح كورونا فيروس كورونا

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