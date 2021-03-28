مهاب مميش يكشف عن الموعد المتوقع لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

كتب - محمد عطايا:

كشف مستشار الرئيس لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، الفريق مهاب مميش، عن الموقع المحتمل لتحرير وتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقال مميش، في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد "نسعى لاستغلال المد لتحريك السفينة وتعويمها، وفي حال نجح تعويمها سيتم قطرها بشكل مباشر".

وتابع "أتوقع أن يتم تعويم السفينة في الساعة العاشرة ليلا أو غدا في العاشرة صباحًا أو ليلًا".

وأضاف أن "توقف الملاحة بقناة السويس له تأثير ضار على الملاحة العالمية".

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن صباح الخميس الماضي تعليق حركة الملاحة في قناة السويس مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

ووقع حادث جنوح السفينة صباح الثلاثاء، بسبب انعدام الرؤية الأفقية الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها، وفق ما جاء في بيان صحفي للهيئة.

وشكلت الهيئة لجنة إدارة الأزمات بقيادة رئيس الهيئة، وتجري عمليات بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة، فضلا عن جهود لتسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، إجراء أعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرتين بركة ١ وعزت عادل بقوة شد 160 طن لكل منهما.

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