أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة إندونيسية

07:01 م الأحد 28 مارس 2021
الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة إندونيسية

شرطة اندونيسيا

وكالات

أدانت الكويت، مساء اليوم الأحد، في بيان لوزارة خارجيتها، التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة إندونيسية في وقت سابق من اليوم، وأسفر عن وقوع عددًا من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانها وفقًا لوكالة أنباء الكويت، إن الكويت تدين وتستنكر التفجير الإجرامي الذي وقع قرب كنيسة ماكاسار الإندونيسية.

وجدد البيان موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعلن البيان تضامن الكويت مع إندونيسيا وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

شرطة اندونيسيا تفجير تفجير كنيسة الكويت الإرهاب وزارة الخارجية الكويتية

الخبر التالى:

مهاب مميش يكشف عن الموعد المتوقع لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مهاب مميش: ننتظر "المدّ" ويمكن اللجوء لتخفيف حمولة سفينة قناة السويس لتعويمها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا