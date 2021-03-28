الكويت تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة إندونيسية

وكالات

أدانت الكويت، مساء اليوم الأحد، في بيان لوزارة خارجيتها، التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة إندونيسية في وقت سابق من اليوم، وأسفر عن وقوع عددًا من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانها وفقًا لوكالة أنباء الكويت، إن الكويت تدين وتستنكر التفجير الإجرامي الذي وقع قرب كنيسة ماكاسار الإندونيسية.

وجدد البيان موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعلن البيان تضامن الكويت مع إندونيسيا وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.