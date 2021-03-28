التحالف: تدمير زورقين مفخخين للحوثيين في البحر الأحمر

الرياض - (د ب ا)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الأحد تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة اليمنية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى حوالي 226 كيلو مترًا.

واعتبر التحالف في بيان له أن الميليشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وتأتي هذه الهجمات بعد رفض الحوثيين مبادرة أطلقتها السعودية لوقف الحرب في اليمن، والبدء بمحادثات سلام.