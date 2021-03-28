مهاب مميش: ننتظر "المدّ" ويمكن اللجوء لتخفيف حمولة سفينة قناة السويس لتعويمها

كتب - محمد عطايا:

أكد مستشار الرئيس لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، أن السلطات المصرية "تصل الليل بالنهار لتحرير السفينة الجانحة" في قناة السويس، لافتًا إلى أن الجميع ينتظر المد العالي ليلا لتحريك السفينة الجانحة.

وقال مميش، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد إن "شركات التأمين ستقوم بتعويض الخسائر، ونقدم الخدمات من خلال القناة لكل العالم".

وأضاف "نسعى لعدم تكرار هذه التجربة مع سفن أخرى.. ولا يمكن تحديد أسباب الحادثة دون تحقيق"، مؤكدًا أنه "يمكن أن نلجأ لسيناريو تخفيف حمولة السفينة".

وتابع "طلبنا قاطرات من الخارج لتعويم السفينة.. ونمتلك كفاءات عالية لتعويم السفينة"، مشيرًا إلى أن "عملية تعويم السفينة ليست سهلة".

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن صباح الخميس الماضي تعليق حركة الملاحة في قناة السويس مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

ووقع حادث جنوح السفينة صباح الثلاثاء، بسبب انعدام الرؤية الأفقية الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها، وفق ما جاء في بيان صحفي للهيئة.

وشكلت الهيئة لجنة إدارة الأزمات بقيادة رئيس الهيئة، وتجري عمليات بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة، فضلا عن جهود لتسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، إجراء أعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرتين بركة ١ وعزت عادل بقوة شد 160 طن لكل منهما.