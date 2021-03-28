هيئة مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحظر الرحلات البحرية

واشنطن - (د ب ا)

على الرغم من الضغوط المتزايدة لصناعة الرحلات البحرية وحلفائها في الحكومة، تعتزم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها منع هذه الرحلات من دخول الموانئ الأمريكية للمستقبل المنظور.

ويضغط حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وعمدة مدينة ميامي دانييلا ليفين كافا، ومجموعة الضغط بصناعة الرحلات البحرية "سي إل آي أيه" على هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للسماح برحلات بحرية أمريكية في الأول من يوليو، على أقرب تقدير.

لكن هيئة المراكز لا تتراجع عن "أمرها للإبحار المشروط"، والذي يقدم قائمة طويلة من الشروط، التي يتعين على شركات الرحلات البحرية الوفاء بها قبل أن يتم السماح لها باستئناف نشاطها.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن أمر الإبحار المشروط، الذي أصدرته هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أول مرة في أكتوبر، ولا يزال ساريا حتى نوفمبر المقبل، قد تجاوزه الزمن وغير ضروري الآن بعد توفر العديد من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.