أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

هيئة مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحظر الرحلات البحرية

06:06 م الأحد 28 مارس 2021
هيئة مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تحظر الرحلات البحرية

الرحلات البحرية

واشنطن - (د ب ا)

على الرغم من الضغوط المتزايدة لصناعة الرحلات البحرية وحلفائها في الحكومة، تعتزم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها منع هذه الرحلات من دخول الموانئ الأمريكية للمستقبل المنظور.

ويضغط حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وعمدة مدينة ميامي دانييلا ليفين كافا، ومجموعة الضغط بصناعة الرحلات البحرية "سي إل آي أيه" على هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للسماح برحلات بحرية أمريكية في الأول من يوليو، على أقرب تقدير.

لكن هيئة المراكز لا تتراجع عن "أمرها للإبحار المشروط"، والذي يقدم قائمة طويلة من الشروط، التي يتعين على شركات الرحلات البحرية الوفاء بها قبل أن يتم السماح لها باستئناف نشاطها.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن أمر الإبحار المشروط، الذي أصدرته هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أول مرة في أكتوبر، ولا يزال ساريا حتى نوفمبر المقبل، قد تجاوزه الزمن وغير ضروري الآن بعد توفر العديد من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19.

الرحلات البحرية هيئة مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية رحلات بحرية أمريكية كوفيد-19

الخبر التالى:

ماكرون: حملة التطعيم الفرنسية ستلحق بنظيرتها البريطانية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مهاب مميش: ننتظر "المدّ" ويمكن اللجوء لتخفيف حمولة سفينة قناة السويس لتعويمها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا