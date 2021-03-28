إصابة 20 شخصًا جراء انفجار في كنيسة إندونيسية

جاكرتا - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الإندونيسية أن شخصين نفذا تفجيرًا يشتبه أنه انتحاريًا، أسفر عن إصابة 20 شخصًا خارج كنيسة في إقليم ساوث سولاويزي صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية زولفان: "شخصان نفذا الهجوم، ونحن مازلنا في مرحلة تحديد هويتهما بعد فحص الأشلاء التي عثر عليها في الموقع. ومن المحتمل أن أحد المفجرين الانتحاريين امرأة".

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أرجو يونو، إن شخصين كانا يحاولان الدخول من بوابة كاتدرائية قلب يسوع الأقدس في العاصمة الإقليمية ماكاسار، على دراجة بخارية عندما أوقفهما حرس الأمن.

وقال المسؤول الأمني محفوظ إم دي، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "قتلت هذه الحادثة شخصين يعتقد أنهما كانا المفجرين الانتحارين وأصيب 20 شخصا بينهم حراس الأمن في الكنيسة. ويمكن أن يكون هناك المزيد من المصابين".

وقال محفوظ إن الحكومة أمرت قوات الأمن بتعزيز الإجراءات الأمنية في دور العبادات وغيرها من المنشآت العامة الأخرى.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق إن 14 شخصًا بينهم ثلاثة من حراس الأمن وأربعة مصلين.

وقال رئيس الشرطة الإقليمي ميرديسيام إنه من المحتمل أن الانفجار الذي وقع في الساعة 1028 صباحًا بالتوقيت المحلي (0328 بتوقيت جرينتش) كانت "شدته عالية".

وقال في مؤتمر صحفي: "كان القداس قد انتهى والمصلون كانوا خارجين من الكنيسة".

وأدان الرئيس جوكو ويدودو ومجلس علماء المسلمين في إندونيسيا الهجوم.

وقال الرئيس: "أدين بشدة تلك الأفعال الإرهابية وأنني أمرت رئيس الشرطة بالتحري عن شبكات الجناة ، والكشف عن تلك الشبكات"، مضيفا أن الإرهاب جريمة ضد الإنسانية وليس له أدنى علاقة بأي تعاليم دينية.

وقال نائب رئيس المجلس أنور عباس في بيان إن الهجوم عمل خسيس يخالف أي عقائد دينية.