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مجلس التعاون الخليجي يعرب عن حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا

05:33 م الأحد 28 مارس 2021
مجلس التعاون الخليجي يعرب عن حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الرياض - (د ب ا)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص دول المجلس على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين روسيا في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" ان سفير روسيا لدى السعودية سيرجي كوزلوف والحجرف ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في الرياض اليوم الأحد، آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحثا أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات".

نايف فلاح مبارك الحجرف الرياض مجلس التعاون الخليجي روسيا

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