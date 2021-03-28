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ليبيا وهولندا تبحثان تطوير التعاون المشترك

05:32 م الأحد 28 مارس 2021
ليبيا وهولندا تبحثان تطوير التعاون المشترك

ليبيا وهولندا

طرابلس - (أ ش أ):

التقت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، اليوم الأحد، بنائبة سفير الهولندا لدى ليبيا جابرييلا ميتز، بطرابلس.

وأفادت بوابة إفريقيا الليبية بأنه قد تناول اللقاء استعراض التعاون القائم بين ليبيا وهولندا في مجال حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتماشى ويتناسب مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها، كما تم مناقشة علاقات التعاون المشترك بشأن المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة وفق مسار برلين الحقوقي الذي تترأسه حاليا هولندا وسويسرا.

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ليبيا هولندا طرابلس حليمة إبراهيم

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