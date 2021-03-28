صربيا تلقح الآلاف من مواطني الدول المجاورة ضد كورونا

بودابست - (د ب أ)

قامت صربيا بتلقيح آلاف المواطنين من الدول المجاورة: البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية ومونتينيجرو وكرواتيا ضد كوفيد-19، مطلع الأسبوع.

وقال رئيس مجلس مدينة بلجراد نيكولا نيكوديفيتش لقناة "تي في فيستي" الفضائية الصربية إنه جرى إعطاء 9600 جرعة لقاح أمس السبت لأجانب من المنطقة بالعاصمة بلجراد. ومن المقرر إعطاء 8400 جرعة أخرى اليوم الأحد.

وجرى إعطاء لقاحات لمواطنين من الدول المجاورة أيضا في مدن نوفي ساد ونيس، بحسب وسائل الإعلام. وقالت وسائل الإعلام البوسنية إنه جرى رصد ازدحام مروري عند المعابر الحدودية بين البوسنة وصربيا صباح أمس السبت.

وأعرب الكثير من سكان البوسنة ومقدونيا الشمالية عن امتنانهم لصربيا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الدولتين الصغيرتين الواقعتين بمنطقة البلقان، بدأت بالكاد التطعيمات للوقاية من الأمراض الناتجة عن فيروس كورونا.

وبذلت الحكومة الصربية جهودا مضنية للقيام بحملة التطعيم كإجراء مقرر لرجال الأعمال من المنطقة بأكملها لتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية.

وأبرمت غرفة التجارة الصربية اتفاقات مع منظمات شريكة لهذا الغرض.

ويتناقض هذا مع تقارير تناقلتها وسائل إعلام ومنصات إلكترونية.

وبحسب تلك التقارير، فأنه يكفي فقط إظهار جواز السفر البوسني في محطات التطعيم لتلقي الجرعة بدون موعد سابق .

وأقر نيكوديفيتش وهو سياسي محلي أن الكثير من "رجال الأعمال" أحضروا أقاربهم معهم وفي النهاية لم يتم إقصاء أحد.

وأداء صربيا نفسها جيدًا فيما يتعلق بتطعيمات كوفيد-19؛ فحتى الأحد، جرى إعطاء 20% من السكان جرعة على الأقل وتلقى 13% أيضا جرعة ثانية.

وتستخدم البلاد ذات السبعة ملايين نسمة تقريبًا، اللقاحين الروسي والصيني على نطاق واسع بالإضافة إلى لقاحات غربية.