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الاتحاد الأوروبي لن يسمح لشركة أسترازينيكا بتصدير لقاحها حتى تفي بالتزاماتها في أوروبا

04:37 م الأحد 28 مارس 2021
الاتحاد الأوروبي لن يسمح لشركة أسترازينيكا بتصدير لقاحها حتى تفي بالتزاماتها في أوروبا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

من المقرر أن يمنع الاتحاد الأوروبي تصدير جرعات لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، في حال لم تفِ الشركة بتسليم الجرعات التي تم شراؤها في أوروبا، في الوقت المحدد، وذلك بحسب ما قاله مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن حملة التطعيمات في الكتلة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تييري بريتون، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، قوله اليوم الأحد على إذاعة "آر تي إل"، إن "كل ما يتم إنتاجه على أراضي أوروبية (يجب أن) يتم توزيعه على الأوروبيين، طالما لم تفٍ أسترازينيكا بالتزاماتها"، مضيفا أنه "إذا كان هناك فائضا، فسيتم إرساله إلى مكان آخر."

وقال بريتون إن أسترازينيكا كانت قد تعهدت بتقديم 70 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام، ولم تقدم حتى الآن سوى حوالي 30 بالمئة فقط من التزامها تجاه الاتحاد الأوروبي مقابل 100 بالمئة تجاه المملكة المتحدة.

وبحسب بريتون، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتصدير نحو 40 بالمئة من إنتاجه، وهو ما يتضمن نحو 20 مليون جرعة إلى المملكة المتحدة.

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