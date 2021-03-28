الكويت تدين إطلاق الحوثيين طائرة مسیرة مفخخة باتجاه مدینة خمیس مشیط السعودیة

الكويت- (أ ش أ(:

أعربت الخارجیة الكويتية، الیوم الأحد، عن إدانة واستنكار الكویت لإطلاق میلیشیا الحوثي طائرة مسیرة مفخخة باتجاه المناطق المدنیة والمدنیین في مدینة خمیس مشیط بالمملكة العربیة السعودیة.

وقالت الوزارة - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - إن "استمرار ھذه الھجمات الإرھابیة وزیادة وتیرتھا یؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي حاسم؛ لردعھا ووضع حد لھا، نظرا لما تشكله من تھدید لأمن المملكة العربیة السعودیة واستقرار المنطقة، وتقویض الجھود الدولیة الرامیة إلى إنھاء الصراع الدائر في الیمن وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا بما یحفظ أمنه واستقراره ویحقن دماء شعبھا، لاسیما في إطار المبادرة التي أعلنت عنھا السعودیة لإنھاء الصراع في الیمن، والتي حظیت بتأیید دولي واسع".

وأكد البيان وقوف الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة، وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.