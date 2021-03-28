عاملات مزارع الشاي في مالاوي يقاضين شركة بريطانية بتهمة التحرش

ليلونغوي- (بي بي سي):

تقاضي نساء عاملات في مزارع الشاي جنوبي مالاوي، الشركة الموظّفة (Lujeri) والشركة البريطانية الأم (PGI) بسبب مزاعم ارتكاب تحرش جنسي ممنهج بحقهنّ، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء والتمييز.

وجاء في الشكوى، التي تقدمن بها للمحكمة العليا في لندن، أن المشرفين الذكور في المزرعة اغتصبوا عشر عاملات على الأقل، إلى جانب ممارسة أشكال عنف أخرى بحقهن.

وقالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة (يونيليفر) التي تمتلك كثيرا من العلامات التجارية للشاي، إنها ترفض أي عنف جنسي ضد العاملات.

وقيل إن شركة واحدة على الأقل، هي (Tetley)، قد أوقفت استيراد الشاي من ملاوي.

علما أنه في شهر فبراير/شباط، فازت شركة محاماة بريطانية هي (Leigh Day) بتسوية قيمتها تسعة ملايين دولار، بعد أن مثّلت نساء يعملن في مزارع في كينيا وملاوي، وكن قد تقدمن بادعاءات مماثلة.