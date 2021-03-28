وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا عن عمر ناهز 84 عامًا
أنتاناناريفو- (أ ش أ):
أعلن رئيس مدغشقر أندري رادزولينا، اليوم الأحد، وفاة رئيس البلاد السابق ديدييه راتسيراكا، في العاصمة أنتاناناريفو.
وأوضح رادزولينا - في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لموقع أفريكا نيوز- "توفي اليوم الأحد ديدييه راتسيراكا عن عمر ناهز 84 عاما، في مستشفى عسكري في مدينة أنتاناناريفو العاصمة".
ووفقا للموقع، تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا، ولكن صحته تدهورت فجأة. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمي للوفاة.
جدير بالذكر أن ديدييه راتسيراكا شغل منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975م إلى 1993م، ومن 1997م إلى 2002م.
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