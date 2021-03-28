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مشاركة 150 شخصا في ماراثون لبنان لتكريم ضحايا مرفأ بيروت

03:30 م الأحد 28 مارس 2021
مشاركة 150 شخصا في ماراثون لبنان لتكريم ضحايا مرفأ بيروت

لبنان

بيروت- (د ب أ):

شارك حوالي 150 شخصا في سباق ماراثون تم تنظيمه اليوم الأحد بالعاصمة اللبنانية بيروت لتكريم ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، حسبما ذكر المنظمون.

وقتل 193 شخصا على الأقل وأصيب ستة آلاف في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي والذي أسفر أيضا عن تدمير قطاعات واسعة من المدينة.

ونُظم الماراثون لمسافة ٢١.١ كم برعاية نادي "إنتر لبنان" لألعاب القوى والركض ونادي "إيليت" للركض.

وقال عادل اراكجي وهو مهندس يبلغ من العمر 74 عاما، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "شاركت في الماراثون لتكريم الضحايا الذي سقطوا في انفجار المرفأ".

وأكد اراكجي الذي اعتاد المشاركة في سباقات الماراثون في أخر 60 عاما "نريد أن نثبت أن حياة اللبنانيين مهمة".

من جانبه قالت هبة طرابلسي 33 عاما "لا يمكننا أن نجلس دون أن نفعل شيئا، الركض أيضا جزء من كفاحنا من أجل دولة أفضل ومستقبل أفضل".

لبنان ماراثون لبنان مرفأ بيروت ضحايا مرفأ بيروت

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