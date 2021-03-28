3,500 دولار سيدفعها الرئيس البرازيلي بسبب إهانته صحفيّة

برازيليا- (بي بي سي):

قضت محكمة برازيلية بأن يدفع رئيس البلاد، جائير بولسونارو، تعويضا قدره 3,500 دولار لصحفيّة كان قد أدلى بتعليقات مهينة بحقها.

وكان بولسونارو قد لمّح في شهر فبراير من عام 2020 إلى أن الصحفية، باتريشيا كامبوس ميلو، عرضت على أحد المصادر ممارسة الجنس مقابل حصولها على معلومات سلبية عن الرئيس.

وقال القاضي إن الرئيس بولسونارو قد أضر بشرف الصحفية بتعليقه ذاك.

وفي شهر يناير، فازت الصحفية ذاتها بقضية مطابقة تقريبا لهذه القضية، لكنها كانت ضد نجل الرئيس، إدواردو، الذي أُمر بدفع أكثر من خمسة آلاف دولار كتعويض لها.