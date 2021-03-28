السيطرة على تسرب نفطي في حقل الظهرة الليبي
طرابلس- (أ ش أ):
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تمكن فرق الصيانة من السيطرة على تسرب نفطي في حقل الظهرة.
وقالت الشركة - في بيان نشرته "بوابة أفريقيا" - إن فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت في ساعة متأخرة من مساء السبت، من "إصلاح التسرب الذي حدث بخط (32) بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع (140 كم)".
و أكد البيان أن الفرق الفنية تمكنت من إتمام العمل وإصلاح التسرب في وقت قصير دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.
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