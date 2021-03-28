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أفغانستان تسجل أول حالات إصابة بالسلالة البريطانية من كورونا

12:14 م الأحد 28 مارس 2021
أفغانستان تسجل أول حالات إصابة بالسلالة البريطانية من كورونا

فيروس كورونا في أفغانستان

كابول- (د ب ا):

أعلنت أفغانستان اليوم الأحد تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا التي تم اكتشافها العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة غلام داستاجير نازاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " للأسف، لقد سجلنا سبع حالات مصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا".

وأضاف أنه تم رصد السلالة الجديدة في إقليم نانجارهار بشرق البلاد، مضيفا أن الحالات التي تم تسجيلها تعود لأشخاص زاروا مؤخرا باكستان.

وأوضح المتحدث أنه تم رصد 148 شخصا لهم صلة بالحالات المصابة خلال الـ10 أيام الماضية. وطٌلب منهم الخضوع للحجر الصحي.

ولا تخضع أفغانستان حاليا لقيود لاحتواء فيروس كورونا.

وتوقع المسؤولون أن تكون الموجة الثالثة من تفشي الفيروس ذات تأثير أقل على أفغانستان مقارنة بدول أخرى، وذلك" بسبب إصابة عدد كبير من المواطنين بالفيروس في الموجتين الأولى والثانية".

ووفقا للإحصاءات الرسمية، جرى تطعيم أكثر من 75 ألف شخص ، بعدما تلقت أفغانستان 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا من الهند مطلع فبراير الماضي.

وسجلت أفغانستان أكثر من 56 ألف حالة إصابة و 2470 حالة وفاة. ويعتقد أن عدد حالات الإصابة أعلى بسبب موارد الصحة العامة المحدودة وإمكانيات الاختبارات.

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