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الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية بطائرة مفخخة

12:07 م الأحد 28 مارس 2021
الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية بطائرة مفخخة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

أبوظبي – (أ ش أ(:

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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Asha
وزارة الخارجية الإماراتية الإمارات الحوثيين السعودية طائرة مفخخة

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