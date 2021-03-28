أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البيان الإماراتية تؤكد أهمية اصطفاف الليبيين لضبط الأمن وطرد المرتزقة

12:06 م الأحد 28 مارس 2021
البيان الإماراتية تؤكد أهمية اصطفاف الليبيين لضبط الأمن وطرد المرتزقة

ليبيا

أبوظبي- (أ ش أ(:

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أهمية اصطفاف الليبيين خلف حكومة الوحدة الوطنية لضبط الأمن وطرد المرتزقة وإنهاء حكم الميليشيات المسلحة، والعمل مع بعضهم البعض لأجل الوطن والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وقطع الطريق على مخططات التقسيم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان (ليبيا الجديدة) - أن معيار نجاح أي تغيير سياسي يظل مرتبطاً بالقدرة على حماية وحدة البلاد والمجتمع والدولة من التفكك؛ لذلك فإن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بعدما كرست التوافق قولاً وفعلاً، ها هي اليوم تتجه إلى تأسيس دولة لا تعترف بغير الإرادة الشعبية والارتقاء إلى مستوى الالتقاء معاً لأجل مصلحة الوطن وإثبات للعالم أن الليبيين على مستوى المسؤولية الوطنية.

هذا المحتوى من

ليبيا طرد المرتزقة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الميليشيات المسلحة

الخبر التالى:

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية بطائرة مفخخة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| "هل اعتقدت أن لعنة الفراعنة السبب وراء الحوادث الأخيرة في مصر؟".. زاهي حواس يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا