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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة تعز

08:53 ص الأحد 28 مارس 2021
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة تعز

الجيش اليمني

تعز - (أ ش أ):
قال العميد الركن عبدالعزيز المجيدي قائد محور تعز، ان قوات الجيش اليمني حررت عدداً من المواقع والجبهات بالمحافظة، بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية.
وأكد المجيدي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن وحدات من اللواء 145 تمكنت من تحرير مواقع عودين والشاهد والردمه وتبة الزوم ومستوصف الكويحة وتحرير جبل رحنق والقشعة في جبهة قهبان.
وأضاف أن أبطال الجيش اليمني ورجال المقاومة الشعبية، تمكنوا من تحرير منطقة الكدحة بمديرية المعافر بكل قراها ومنشآتها الحكومية.

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Asha
الجيش اليمني محافظة تعز عبدالعزيز المجيدي المليشيات الحوثية
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