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زعيم المعارضة الفنزويلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

08:03 ص الأحد 28 مارس 2021
زعيم المعارضة الفنزويلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

خوان غوايدو

كراكاس - (أ ش أ):
أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وكتب جوايدو - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "بكل مسؤولية. أريد إبلاغ كل من في البلاد، أنه بعد أربعة أيام في الحجر الصحي، أثبتت الفحوصات إصابتي بـ (كوفيد-19)".
وأضاف جوايدو: "أعراضي خفيفة، وأنا ملتزم بالعزلة الذاتية، وأتبع التعليمات الطبية لأتمكن من التعافي والوفاء بواجبي بعد معرفة النتائج، وأبلغت جميع الأشخاص الذين اتصلت بهم بإصابتي".
وبدأت السلطات الفنزويلية - يوم الخميس الماضي - تحقيقات جنائية ضد جوايدو بتهمة اختلاس أموال حكومية مخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا 155 ألف حالة، في حين توفي نحو 1543 شخصا .

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خوان غوايدو فنزويلا المعارضة الفنزويلي فيروس كورونا

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