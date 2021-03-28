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وزير الخارجية الأمريكي يندد بـ"الرعب" الذي يمارسه الجيش في ميانمار

08:02 ص الأحد 28 مارس 2021
وزير الخارجية الأمريكي يندد بـ"الرعب" الذي يمارسه الجيش في ميانمار

انتوني بلينكين

واشنطن - (أ ش أ):
وصف وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، "الرعب" الذي يبثه المجلس العسكري ضد المحتجين في ميانمار "من خلال عمليات القتل"، بأنه "أمر مروع".
وكتب بلينكين - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم الأحد - "لقد روّعنا سفك الدماء الذي تمارسه قوى الأمن البورمية، والذي يظهر مدى استعداد المجلس العسكري للتضحية بأرواح الناس خدمة لمصالح قلة قليلة".
وتابع: "أبعث أحر التعازي لأسر الضحايا.. شعب ميانميار الشجاع يرفض حكم الإرهاب العسكري".
وكانت وسائل إعلام محلية كشفت - أمس - عن أن قوات الأمن قتلت 93 شخصا في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري شهر فبراير الماضي.
وأفاد موقع "ميانمار ناو'' الإخباري على الإنترنت بأن عدد القتلى وصل إلى 91.

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