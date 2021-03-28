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"المصالحة الروسي": المسلحون يمنعون السوريين من المغادرة عبر الممرات الإنسانية في إدلب وحلب

12:28 ص الأحد 28 مارس 2021
"المصالحة الروسي": المسلحون يمنعون السوريين من المغادرة عبر الممرات الإنسانية في إدلب وحلب

ارشيفية

سوريا - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف أن الجماعات المسلحة تمنع السوريين من المغادرة عبر الممرات الإنسانية في محافظتي إدلب وحلب.

وقال كاربوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس السبت، إنه جرى فتح معبري سراقب و ميزناس في محافظة إدلب، وكذا معبر أبو زيدان في محافظة حلب، بمساعدة المركز الروسي للمصالحة؛ لتسهيل خروج الراغبين من الأهالي من مناطق سيطرة المسلحين في المحافظتين السوريتين".

وأوضح أن الجماعات المسلحة تلك الأراضي تمنع المواطنين السوريين من الخروج عبر نقاط التفتيش هذه، وتعرقل حركة الأشخاص والمركبات تحت التهديد بالقوة والاعتقال، فيما أقامت تلك الجماعات حواجز عليها ونظمت مسيرات لمؤيديها من أجل تعطيل استئناف عمل الممرات الإنسانية.

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مسلحون المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف إدلب حلب

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