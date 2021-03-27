إطفاء الأنوار حول العالم احتفالا بساعة الأرض

ولنجتون - (د ب أ)

أطفأ السكان في جميع أنحاء العالم الأنوار بمناسبة ساعة الأرض اليوم السبت، لتسليط الضوء على قضية تغير المناخ، برغم قيود فيروس كورونا.

وتشجع فعالية تغير المناخ العالمية الدول على إطفاء الأنوار لمدة ساعة في الساعة 08:30 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت نيوزيلندا أول من اتخذ هذه الخطوة، حيث أُغلق برج سكاي تاور في أوكلاند ومبنى البرلمان في ولينجتون الأنوار الساعة 08:30 مساء (07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش).

وفي ألمانيا، أحاط الظلام ببوابة براندنبورج في برلين، كما أطفأ برج إيفل في باريس وكاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان أنوارهما أيضًا.

وشملت المدن المشاركة الأخرى سنغافورة وطوكيو وموسكو وأطفأت دار الأوبرا الشهيرة في سيدني أنوارها.

كما شارك العديد من المواطنين في الفعالية التي دعا إليها الصندوق العالمي للطبيعة، حيث قاموا بإطفاء الأنوار في منازلهم.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عبر موقع تويتر"#ساعة الأرض تذكرنا بأن الإجراءات الصغيرة يمكن أن تحدث فارقا كبيرا لكوكبنا".