أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

إطفاء الأنوار حول العالم احتفالا بساعة الأرض

11:53 م السبت 27 مارس 2021
إطفاء الأنوار حول العالم احتفالا بساعة الأرض

إطفاء الأنوار حول العالم

ولنجتون - (د ب أ)

أطفأ السكان في جميع أنحاء العالم الأنوار بمناسبة ساعة الأرض اليوم السبت، لتسليط الضوء على قضية تغير المناخ، برغم قيود فيروس كورونا.

وتشجع فعالية تغير المناخ العالمية الدول على إطفاء الأنوار لمدة ساعة في الساعة 08:30 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت نيوزيلندا أول من اتخذ هذه الخطوة، حيث أُغلق برج سكاي تاور في أوكلاند ومبنى البرلمان في ولينجتون الأنوار الساعة 08:30 مساء (07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش).

وفي ألمانيا، أحاط الظلام ببوابة براندنبورج في برلين، كما أطفأ برج إيفل في باريس وكاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان أنوارهما أيضًا.

وشملت المدن المشاركة الأخرى سنغافورة وطوكيو وموسكو وأطفأت دار الأوبرا الشهيرة في سيدني أنوارها.

كما شارك العديد من المواطنين في الفعالية التي دعا إليها الصندوق العالمي للطبيعة، حيث قاموا بإطفاء الأنوار في منازلهم.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عبر موقع تويتر"#ساعة الأرض تذكرنا بأن الإجراءات الصغيرة يمكن أن تحدث فارقا كبيرا لكوكبنا".

إطفاء الأنوار حول العالم ولنجتون ساعة الأرض احتفال بساعة الأرض فيروس كورونا

الخبر التالى:

"نيويورك تايمز": استثمار الصين في إيران يعزز نفوذها في الشرق الأوسط
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا