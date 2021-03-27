أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

اعتقال أكثر من 170 متظاهرًا في بيلاروسيا

11:46 م السبت 27 مارس 2021
اعتقال أكثر من 170 متظاهرًا في بيلاروسيا

ارشيفية

مينسك - (د ب أ)

شنت قوات الأمن في بيلاروسيا اليوم السبت، حملة قمع ضد الاحتجاجات الجديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ أمد طويل، واحتجزت أكثر من 170 شخصًا، واستخدمت القوة بحسب ما ورد من أنباء .

وأظهر مقطع فيديو كيف دفعت قوات الأمن المرتدية للملابس السوداء برجل أرضا فوق أحد المروج بينما مرت النساء بينه وبين قوات الأمن للحيلولة دون إيذائه.

وقال مركز فياسنا لحقوق الإنسان، إنه تم احتجاز أكثر من 170 شخصًا خلال الاحتجاجات في مينسك، والتي كان أغلبها مسيرات لا مركزية وليست مظاهرة حاشدة كبيرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ودعت المعارضة إلى تنظيم فعاليات لا مركزية لتحاشي القبضة الأمنية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المارة الذين تعرضوا للاعتقال عشوائيا وهم على محطات الحافلات، بالإضافة إلى عدة ممثلين إعلاميين.

وتم احتجاز نيكولاس كونولي، مراسل قناة دويتشه فيله، لنحو خمس ساعات، حسبما قالت القناة الألمانية في وقت متأخر من اليوم السبت.

وفي تلك الأثناء، دعت زعيمة المعارضة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا عبر تطبيق تليجرام إلى إجراء مفاوضات مع القيادة الاستبدادية بوساطة دولية من أجل إيجاد "مخرج سلمي من الأزمة في بيلاروس".

وقالت إن أكثر من 750 ألف شخص عبر منصات التصويت عبر الإنترنت صوتوا لصالح إجراء مفاوضات على هذا النسق.

بيلاروسيا تظاهر الشرطة في بيلاروسيا مينسك

الخبر التالى:

الأمم المتحدة: استمرار القمع في ميانمار يتطلب ردًا دوليًا حازمًا وموحدًا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا