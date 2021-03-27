‏بلينكن: الرعب الذي يمارسه المجلس العسكري في ميانمار "مروّع"

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مساء السبت إن الرعب الذي يمارسه المجلس العسكري في ميانمار ضد المحتجين "مروّع" حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

يشار إلى أن مراقبون أعلنوا في وقت سابق من اليوظ عن مقتل ما لا يقل عن 90 محتجًا في بورما على أيدي القوات الأمنية، في قمع عنيف للاحتجاجات في أرجاء البلاد. وتزامن ذلك مع عرض عسكري ضخم في العاصمة نايبيداو نظمه الجيش احتفالا بـ"يوم القوات المسلحة".

وسقط العدد الأكبر من القتلى في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، في مواجهات ليلية عنيفة مع قوات حفظ النظام.

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.