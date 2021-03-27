السعودية تعرض مساعدة مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة بقناة السويس

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تعلن عن دعمها لمصر بكل إمكانياتها للمساهمة في التعامل مع حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" بقناة السويس، ومساعدة كل السفن العالقة في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت إن "المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقا لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر".

وأضافت أن "المملكة تقدر بالغا وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس".

وأعربت الخارجية عن "ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة".

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن صباح الخميس الماضي تعليق حركة الملاحة في قناة السويس مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

ووقع حادث جنوح السفينة صباح الثلاثاء، بسبب انعدام الرؤية الأفقية الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها، وفق ما جاء في بيان صحفي للهيئة.

وشكلت الهيئة لجنة إدارة الأزمات بقيادة رئيس الهيئة، وتجري عمليات بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة، فضلا عن جهود لتسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، إجراء أعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرتين بركة ١ وعزت عادل بقوة شد 160 طن لكل منهما.