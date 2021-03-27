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وزير الصحة الألماني يدعو إلى إغلاق شامل وفوري

10:15 م السبت 27 مارس 2021
وزير الصحة الألماني يدعو إلى إغلاق شامل وفوري

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

برلين - (بي بي سي)

قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، بعد مناقشة استمرت ساعتين مع العلماء والأطباء، إنه يرغب في أن تغلق البلاد بشكل كامل وعلى الفور ، لمدة تصل إلى أسبوعين. لكن قرار الإغلاق لا تتخذه الحكومة الفيدرالية إذ يجب التنسيق مع الولايات الألمانية الست عشرة.

وشرح الوزير الألماني أن تحركات الناس وتجمعهم بحاجة إلى التقليص لمدة عشرة أيام على الأقل لمواجهة موجة ثالثة من العدوى. وحذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن المستشفيات قد تعجز عن استقبال أي حالة جديدة في الشهر المقبل إن لم يتحسن الوضع.

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ينس سبان ألمانيا فيروس كورونا برلين

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