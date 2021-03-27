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إصابة 43 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

09:34 م السبت 27 مارس 2021
إصابة 43 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

انفجار سيارة مفخخة - صورة ارشيفية

كراكاس - (د ب أ)

أفادت معلومات حكومية أن 43 شخصًا على الأقل أصيبوا في انفجار سيارة مفخخة أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) غربي كولومبيا.

وكتب وزير الدفاع الكولومبي دييجو مولانو على موقع تويتر اليوم السبت أن أحد عشر شخصا من هؤلاء هم موظفون عموميون .

وكانت التقارير الأولية أفادت بإصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.

انفجرت القنبلة بالقرب من مبنى بلدية كورينتو في مقاطعة كاوكا أمس الجمعة بتوقيت كولومبيا.

ووصف مولانو الهجوم بأنه "عمل إرهابي تعسفي ضد المدنيين" ونسبه إلى جماعة "كولومبيا موفيل داجوبيرتو راموس" المنشقة عن تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" السابق بقيادة سيخاس.

أصبحت كورينتو نقطة مهمة على طريق تهريب المخدرات والأسلحة بحسب ما ذكرته صحيفة "إل تييمبو" نقلا عن السلطات.

عانت كولومبيا من نزاع مسلح بين القوات المسلحة وجماعات حرب العصابات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية لأكثر من خمسين عاما.

وقعت أكبر المنظمات المتمردة "فارك" التي مولت نفسها من خلال أنشطة منها تهريب المخدرات معاهدة سلام مع الدولة عام 2016.

انفجار سيارة مفخخة كولومبيا انفجار كراكاس

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