أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

فرنسا تشدد عمليات التفتيش في المطارات والمعابر بين المقاطعات بسبب الوضع الوبائي

09:07 م السبت 27 مارس 2021
فرنسا تشدد عمليات التفتيش في المطارات والمعابر بين المقاطعات بسبب الوضع الوبائي

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - (ا ف ب)

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وفي مواجهة وضع وبائي "حرج"، قامت السلطات الفرنسية بتكثيف عمليات التفتيش في المطارات وعلى معابر الطرق بهدف فرض احترام الحظر المفروض على السفر والتنقل. إلى ذلك، أضفيت ثلاث مقاطعات فرنسية هي رون وأوب ونيافر إلى 16 مقاطعة كانت قد فرضت فيها القيود الحجر الصحي.

بهدف فرض احترام الحظر المفروض على السفر والتنقل، كثفت السلطات الفرنسية السبت عمليات التفتيش في المطارات وعلى معابر الطرق في مواجهة وضع وبائي "حرج". وتتضمن التدابير منع التنقل لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات من دون إذن ومغادرة المنطقة دون سبب مقنع إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية.

ففي محطة مونبارناس الباريسية "نشرت عشرات فرق التفتيش مقارنة بفريقين أو ثلاثة في الأوقات العادية، كما أوضح مسؤول في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية مشيرا إلى أن الضوابط ستشدد "في أوقات الذروة".

من جهة أخرى، صنفت ثلاث مقاطعات فرنسية إضافية هي رون وأوب ونيافر كمنطقة حمراء منذ منتصف ليل الجمعة مما يعني أنها ستخضع للقيود الصحية السارية في 16 مقاطعة بما فيها باريس ومنطقتها. في الوقت نفسه، هناك 24 منطقة أخرى في حالة ترقب متزايدة. وفي بقية أنحاء البلاد، يسري حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا. وقد أغلقت الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية في كل المقاطعات.

لكن فرنسا قررت إبقاء المدارس مفتوحة خلافا للدول الأوروبية الأخرى بسبب خطر التسرب من المدرسة والمشكلات النفسية التي قد يتعرض لها التلاميذ في الحجر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الخميس أن الأسابيع المقبلة ستكون "صعبة". ومن المقرر أن يجتمع مجلس الدفاع مساء الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن تدابير أكثر صرامة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا باريس فرنسا الحجر الصحي

الخبر التالى:

متظاهرون لبنانيون ينظمون مسيرة احتجاجية بالطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا