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مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يدعو إلى تأسيس جيش أوروبي مشترك

08:53 م السبت 27 مارس 2021
مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يدعو إلى تأسيس جيش أوروبي مشترك

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ)

دعا وزير المالية الألماني والمرشح لمنصب المستشارية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، إلى تشكيل جيش أوروبي مشترك يتحكم فيه برلمانيا الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدًا الأحد في ألمانيا: "بالنسبة لي فإن الجيش المشترك هو جزء من فكرة السيادة الأوروبية".

وأضاف شولتس إنه مع ذلك يجب إضفاء الشرعية على الجيش الأوروبي المشترك كما هو الحال بالنسبة للجيش الألماني "بوندسفير" الذي يتحكم فيه البرلمان الألماني.

وذكر شولتس أنه ستكون هناك حاجة إلى "هيكل ديمقراطي" للسيطرة على هذا الجيش.

وأضاف شولتس قائلا: "لا يمكن أن يكون هذا الهيكل إلا اتحادا أوروبيا متطورًا بشكل ديمقراطي".

وفي هذا السياق دعا شولتس إلى ضرورة الانتقال من الإلزام بالإجماع لاتخاذ القرارات إلى آلية اتخاذ القرارات بالأغلبية داخل مجالس الاتحاد الأوروبي".

أولاف شولتس جيش أوروبي مشترك برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي

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