مرشح لمنصب مستشار ألمانيا يدعو إلى تأسيس جيش أوروبي مشترك

برلين - (د ب أ)

دعا وزير المالية الألماني والمرشح لمنصب المستشارية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، إلى تشكيل جيش أوروبي مشترك يتحكم فيه برلمانيا الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدًا الأحد في ألمانيا: "بالنسبة لي فإن الجيش المشترك هو جزء من فكرة السيادة الأوروبية".

وأضاف شولتس إنه مع ذلك يجب إضفاء الشرعية على الجيش الأوروبي المشترك كما هو الحال بالنسبة للجيش الألماني "بوندسفير" الذي يتحكم فيه البرلمان الألماني.

وذكر شولتس أنه ستكون هناك حاجة إلى "هيكل ديمقراطي" للسيطرة على هذا الجيش.

وأضاف شولتس قائلا: "لا يمكن أن يكون هذا الهيكل إلا اتحادا أوروبيا متطورًا بشكل ديمقراطي".

وفي هذا السياق دعا شولتس إلى ضرورة الانتقال من الإلزام بالإجماع لاتخاذ القرارات إلى آلية اتخاذ القرارات بالأغلبية داخل مجالس الاتحاد الأوروبي".