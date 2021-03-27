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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 32 حوثيًا في مواجهات بمحافظة تعز

08:49 م السبت 27 مارس 2021
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 32 حوثيًا في مواجهات بمحافظة تعز

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، مقتل وإصابة 32 من عناصر الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجانبين أثناء محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التسلل باتجاه مواقع محررة في جبهة مقبنة، غرب تعز.

وأفاد الموقع، بأن قوات الجيش أحبطت ذلك التسلل وأجبرت الميليشيات على التراجع.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 من مسلحي الحوثيين وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين.

ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، كما يفرض الحوثيون على مدينة تعز حصارا منذ أكثر من ست سنوات.

الجيش اليمني اليمن صنعاء محافظة تعز الحوثيين

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