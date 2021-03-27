استمرار الاحتجاجات النسائية بسبب انسحاب تركيا من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة

اسطنبول - (د ب أ)

واصلت جماعات حقوق المرأة التركية، اليوم السبت، الاحتجاجات في ثماني مدن وولايات على الأقل ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أسبوع بالانسحاب من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات المتظاهرات تجمعن في منطقة كاديكوي بإسطنبول، في ثاني احتجاج من نوعه خلال أسبوع، لحث الحكومة على العودة إلى اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا في عام 2011.

ورددت المتظاهرات خلف حاجز للشرطة عبارات من بينها "نحن في كل مكان ولسنا خائفات.. لن يتم إسكاتنا" كما تم رفع لافتات مكتوب عليها بالتركية " فلتلغوا الانسحاب" و"نفذوا المعاهدة".

وقُتل ما لا يقل عن أربع نساء على أيدي رجال خلال الأسبوع الماضي، حسبما ورد في بيان للمتظاهرات في اسطنبول.

وفي إزمير، حملت متظاهرات صورة لصفحة الجريدة الرسمية مرفقة بمرسوم أردوغان بإلغاء المعاهدة وكتب عليها "لاغ وباطل".

وفي أماكن أخرى، في مدن بورصة وإسكي شهير وغازي عنتاب وسكاريا، تجمعت مجموعات أصغر في الساحات للاحتجاجات.

ودافع أردوغان عن القرار يوم الجمعة ووصفه بأنه قانوني، رافضًا انتقاد المعارضة بأنه تجاوز البرلمان بشكل غيرقانوني باتخاذ قرار بشأن اتفاقية دولية.

وقتلت 300 امرأة على الأقل على أيدي رجال في تركيا العام الماضي وحده ، وفقًا لمنصة "وي ويل ستوب فيميسايد" في البلاد.