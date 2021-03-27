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المبعوث الأممي: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

07:41 م السبت 27 مارس 2021
المبعوث الأممي: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

يان كوبيش

طرابلس - (أ ش أ):
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن ليبيا يجب أن تكون ذات سيادة كاملة على أراضيها دون أي وجود أجنبي، لافتا إلى ضرورة خروج المرتزقة الأجانب المدعومين من أطراف إقليمية ودولية.
وأشار كوبيش، في تصريحات أوردتها بوابة إفريفيا الإخبارية اليوم السبت، إلى ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول شهر يوليو؛ ليتمكن من ضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات، معتبرا أن استمرار عمل اللجنة القانونية والتركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، قد يكون حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية، مشيرا إلى أن الإسراع في استكمال العمل يقطع الطريق أمام من يريد تعطيل الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أهمية ملف المصالحة الوطنية، مقترحا أن تتولى امرأة رئاسة هذه اللجنة، موضحا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اعتبرا أن هذه إحدى أولى أولوياتهما.
واعتبر المبعوث الأممي أن ملتقى الحوار السياسي مهم في الحاضر ومستقبلا، لكنه دعا إلى تقييم المرحلة الماضية من أجل القيام بما هو ضروري ضمن خارطة طريق للمرحلة القادمة يدعمها المجتمع الدولي ويلتزم بها.

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يان كوبيش طرابلس ليبيا عبد الحميد الدبيبة

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