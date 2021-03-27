مسلحون يحبطون محاولة إنقاذ محتجزين بفندق في موزمبيق

مابوتو - (د ب أ)

هاجم مسلحون في شمالى موزمبيق قافلة أمنية أثناء محاولتها إنقاذ أكثر من 180 شخصًا كانوا تحت الحصار في فندق بالقرب من مشروع للغاز الطبيعي المسال تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وتقوم شركة "توتال إس إي" بإنشائه، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن مصادر مطلعة لم تسمها.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصادر أن أكثر من 12 مركبة تعرضت لكمين في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت خلال عملية لإجلاء أشخاص من فندق أمارولا بالما، وتمكنت سبع سيارات فقط من الفرار.

وقالت المصادر إنه في حين فر نحو 100 شخص إلى الشاطئ، هناك مخاوف من وفاة عدة شخاص. ولايزال المتشددون، الذين كانوا متحالفين في السابق مع تنظيم داعش، نشطين في بلدة بالما حتى صباح يوم السبت.

وبدأ الهجوم الأخير في 24 مارس، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة توتال أنها ستستأنف الأعمال البرية في مشروعها، بعد أن دفع القتال في أواخر ديسمبر الشركة إلى إجلاء موظفين.

وكانت توتال، التي يعد مشروعها أكبر استثمار خاص في إفريقيا حاليا، قالت إنها ستصدر بيانا لكنها لم تصدره حتى الآن.