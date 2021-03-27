مقتل مسلح وإصابة جنديين هنديين جراء اشتباكات في إقليم كشمير
نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت، أن مسلحا لقي حتفه فيما أصيب جنديان اثنان إثر اندلاع اشتباكات بين الجانبين في مقاطعة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة (إنديا تي.في.) الهندية عن الشرطة قولها ان الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بعملية بحث في المنطقة بعدما تلقت معلومات تفيد بتواجد مسلحين هناك.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
198681
عدد المصابين
-
152198
عدد المتعافين
-
11804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان