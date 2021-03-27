أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مقتل مسلح وإصابة جنديين هنديين جراء اشتباكات في إقليم كشمير

06:52 م السبت 27 مارس 2021
مقتل مسلح وإصابة جنديين هنديين جراء اشتباكات في إقليم كشمير

الشرطة الهندية

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت، أن مسلحا لقي حتفه فيما أصيب جنديان اثنان إثر اندلاع اشتباكات بين الجانبين في مقاطعة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة (إنديا تي.في.) الهندية عن الشرطة قولها ان الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بعملية بحث في المنطقة بعدما تلقت معلومات تفيد بتواجد مسلحين هناك.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

هذا المحتوى من

الشرطة الهندية نيودلهي الهند إقليم كشمير اشتباكات

الخبر التالى:

الجيش يفتح النار على المتظاهرين ومقتل 100 شخص.. ماذا يحدث في ميانمار؟ (فيديو)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"سائق قفز من سيارته".. عامل يكشف تفاصيل سقوط "سقالات المريوطية"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا