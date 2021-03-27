ارتفاع حصيلة القتلى برصاص الأمن في ميانمار إلى 90 شخصا
وكالات:
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بارتفاع حصيلة القتلى برصاص الأمن في ميانمار إلى نحو 90 شخصا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وشنت قوات الأمن في ميانمار حملة لقمع الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها البلاد مع الاحتفال بيوم القوات المسلحة.
ونزل المتظاهرون إلى شوارع يانجون ومدن أخرى، لإعلان رفضهم الانقلاب العسكرين لكن تقارير أشارت إلى حدوث مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى سقوط قتلى.
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