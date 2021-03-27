كندا: إعطاء إجمالي 4.74 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أوتاوا - (د ب أ):

قدمت السلطات الصحية في كندا لتطعيم لنحو 74ر4 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19" حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، نشرت اليوم السبت.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 151 ألفا و944 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين 11 شهرا.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل حوالي 14 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 961 ألفا و 567 حالة، والوفيات 22 ألفا و809 . ومر عام وثمانية أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.