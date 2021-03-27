رئيس الحكومة المغربية يحذر من دخول البلاد موجة ثالثة لكورونا بعد ارتفاع الإصابات مؤخرا
الرباط- (أ ش أ):
صرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا نسبيا.
وأضاف العثماني - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم السبت - أن "عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم العناية المركزة وصلت إلى 72 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. وهذا مؤشر يقتضي الحذر من الجميع حتى لا تشهد المغرب موجة ثالثة".
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