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السودان يُعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

03:56 م السبت 27 مارس 2021
السودان يُعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم- )أ ش أ(:

تقدمت وزارة الخارجية السودانية، إنابة عن الحكومة وجميع قطاعات الشعب السوداني، بالتعازي الحارة لحكومة وشعب مصر "في المصاب الجلل" الذي نتج عن حادث تصادم قطارين في سوهاج، وأودى بحياة الكثيرين وجرح آخرين، معربة عن صادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم والدعاء بعاجل الشفاء للمصابين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم السبت- إن السودان يقف، شعبا وحكومة، إلى جانب الحكومة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، ويعبر عن تضامنه وعن أمله في تجاوز آثاره.

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