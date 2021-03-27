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مباحثات تركية أمريكية حول السلام الأفغاني واجتماع إسطنبول

03:53 م السبت 27 مارس 2021
مباحثات تركية أمريكية حول السلام الأفغاني واجتماع إسطنبول

علم-تركيا-وامريكا

إسطنبول- (د ب ا):

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، التطورات الأخيرة بخصوص عملية السلام الأفغانية، والاجتماع المزمع عقده في إسطنبول بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قالن وخليل زاد، في قصر دولمة باهجة بإسطنبول اليوم السبت، حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء .

وتناول الجانبان خلال اللقاء، تفاصيل الاجتماع المرتقب بإسطنبول في نيسان/أبريل القادم، من أجل تسريع عملية التفاوض بين الفرقاء الأفغان.

وأكد الجانبان على أن اجتماع إسطنبول سيكون بمثابة دعم لمفاوضات السلام في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأعربا عن تطلعهما في أن يسفر اجتماع إسطنبول عن إكساب عملية السلام الأفغانية تسارعا جديدا نحو الأمام.

وشددا على أن إحلال السلام الدائم في أفغانستان سيساهم في استقرار وأمن المنطقة برمتها.

وشدد قالن خلال اللقاء على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الأفغاني.

كانت العاصمة الروسية قد استضافت اجتماعا شاركت فيه الحكومة الافغانية وحركة طالبان وقطر والولايات المتحدة وباكستان في ١٨ مارس الجاري ، بهدف انهاء العنف تحقيق السلام في افغانستان.

وانطلقت مفاوضات سلام تاريخية شهر ايلول /سبتمبر الماضي في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" غير أنها لم تحرز تقدما يذكر .

إسطنبول إبراهيم قالن أفغانستان مباحثات تركية أمريكية السلام الأفغاني

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