العاهل الأردني والرئيس التونسي يعزيان السيسي في حادث القطارين

القاهرة-(د ب أ):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت اتصالًا هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الملك الأردني خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن الأردن حكومةً وشعباً مع مصر في هذا الظرف الأليم.

من جانبه، توجه السيسي بالشكر للملك الأردني لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والأردني.

كما تلقى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وأعرب الرئيس التونسي عن خالص تعازيه في حادث قطاري سوهاج.

وكان السيسي اطلع على كافة التفاصيل ذات الصلة بحادث قطاري سوهاج وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلاً عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذا التعويضات للمتوفين والمصابين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن ذلك جاء خلال اجتماع السيسي مع الحكومة اليوم تناول "متابعة حادثة تصادم قطاري سوهاج" ، وتطورات التحقيقات الجارية.

ووفق المتحدث، وجه السيسي بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، وتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات.