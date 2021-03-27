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السودان: غرق قارب يقل مسؤوليين بسبب سوء الأحوال الجوية.. و7 مفقودين

01:42 م السبت 27 مارس 2021
السودان: غرق قارب يقل مسؤوليين بسبب سوء الأحوال الجوية.. و7 مفقودين

السودان

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية بغرق قارب يقل مسؤولين سودانيين في منطقة وادي حلفا، بينما كانوا في طريقهم للقاء مدير الجمارك السوداني ووزير البنى التحتية بمعبر أرقين.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن القارب غرق نتيجة الرياح وقوة الأمواج أثناء العبور من اشكيت إلى ارقين بالضفة الغربية للنهر.

وأضافت أنه كان يقل نحو 15 شخصا أو يزيد من عناصر لجنة أمن إحدى محليات الولاية الشمالية كانوا فى طريقهم من ارقين إلى وادي حلفا.

وأشارت إلى فقدان 7 أشخاص ونجاة 6 مسؤولين حتى الآن.

وإلى جانب سوء الأحوال الأجوية، أشارت قناة "العربية" إلى عدم مرافقة فرق إنقاذ سودانية للوفد على متن القارب.

السودان سوء الأحوال الجوية غرق قارب معبر أرقين

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