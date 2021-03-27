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فرنسا: نضطلع بدور أساسي في تعزيز الشراكة بالخليج العربي

01:04 م السبت 27 مارس 2021
فرنسا: نضطلع بدور أساسي في تعزيز الشراكة بالخليج العربي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

باريس- أ ش أ:

أكدت فرنسا إلتزامها بتهدئة التوترات وتحقيق الأمن في منطقة الخليج العربي على الصعيد الدبلوماسي وكذا من خلال تواجد قواتها في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، السبت - أن "قواتها المنتشرة في المنطقة تضطلع بدور أساسي في تعزيز علاقات الشراكة مع دول المنطقة، كما تؤدي دورًا مهمًا في المبادرات الأوروبية على غرار البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز".

وشددت الوزارة على حرصها الحفاظ على حوار معمق حول قضايا الأمن الدولي مع الصين، ولا سيما في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة وأنهما من الأعضاء الدائمين فيه، وفي إطار المبادلات مع مجموعة (أي 3) (الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين) وكذا شركاء فرنسا في المنطقة.

كما تعتزم فرنسا المساهمة في حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، لذا تدرس بعناية جميع المقترحات التي قد تساهم في تحقيق هدف العودة إلى الحوار بين الجانبين وتحشد جميع جهودها في هذا الصدد ع جهودها في هذا الصدد.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الفرنسية الخليج العربي فرنسا

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