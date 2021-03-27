الكاميرون: لم نعتمد أي لقاح لكورونا بناءً على توصيات المجلس العلمي

ياوندي- أ ش أ:

أكد وزير الصحة الكاميروني مالاشى ماناودا، السبت، أن بلاده لم تعتمد بعد أي لقاح مضاد لفيروس كورونا، بناء على توصيات من المجلس العلمي، نافيا بذلك التقارير الصحفية المتداولة منذ عدة أيام حول توصل الكاميرون إلى اتفاق مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر لتسجيل لقاح "سبوتنيك - V" في البلاد.

وقال وزير الصحة الكاميروني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكاميرونية - إن الكاميرون لم تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك - V" بديلًا للقاح البريطاني "أسترازينيكا".

وأضاف أن المشاورات ما زالت مستمرة للاختيار ما بين لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، و"سبوتنيك - V" الروسي، و"مودرنا" الأمريكي.

يشار إلى أن الكاميرون وقع اختيارها، في البداية، على اللقاح البريطاني "أسترازينيكا"، وكانت بانتظار وصول أولى دفعات اللقاح إلا أن ياوندي أوقفت عملية التسليم - كإجراء احترازي- بعد ظهور جلطات دموية لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم في بعض الدول الأوروبية.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية خلُصت في أحدث تقرير لها، إلى أن لقاح "أوكسفورد/ أسترازينيكا" آمن وفعال وغير مرتبط بزيادة خطر حصول جلطات دموية.

علاوة على أن "منافع اللقاح في الحماية من الإصابة بكوفيد-19 تتفوق على المخاطر المحتملة"، مما حمل عدة دول أوروبية - منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال - على التراجع عن وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا".