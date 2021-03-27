أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الكاميرون: لم نعتمد أي لقاح لكورونا بناءً على توصيات المجلس العلمي

12:23 م السبت 27 مارس 2021
الكاميرون: لم نعتمد أي لقاح لكورونا بناءً على توصيات المجلس العلمي

أرشيفية

ياوندي- أ ش أ:

أكد وزير الصحة الكاميروني مالاشى ماناودا، السبت، أن بلاده لم تعتمد بعد أي لقاح مضاد لفيروس كورونا، بناء على توصيات من المجلس العلمي، نافيا بذلك التقارير الصحفية المتداولة منذ عدة أيام حول توصل الكاميرون إلى اتفاق مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر لتسجيل لقاح "سبوتنيك - V" في البلاد.

وقال وزير الصحة الكاميروني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكاميرونية - إن الكاميرون لم تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك - V" بديلًا للقاح البريطاني "أسترازينيكا".

وأضاف أن المشاورات ما زالت مستمرة للاختيار ما بين لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، و"سبوتنيك - V" الروسي، و"مودرنا" الأمريكي.

يشار إلى أن الكاميرون وقع اختيارها، في البداية، على اللقاح البريطاني "أسترازينيكا"، وكانت بانتظار وصول أولى دفعات اللقاح إلا أن ياوندي أوقفت عملية التسليم - كإجراء احترازي- بعد ظهور جلطات دموية لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم في بعض الدول الأوروبية.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية خلُصت في أحدث تقرير لها، إلى أن لقاح "أوكسفورد/ أسترازينيكا" آمن وفعال وغير مرتبط بزيادة خطر حصول جلطات دموية.

علاوة على أن "منافع اللقاح في الحماية من الإصابة بكوفيد-19 تتفوق على المخاطر المحتملة"، مما حمل عدة دول أوروبية - منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال - على التراجع عن وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا".

هذا المحتوى من

مالاشى ماناودا ياوندي لقاح لكورونا فيروس كورونا لقاح سبوتنيك - V

الخبر التالى:

قطاع غزة يبدأ الإغلاق الليلي للحد من كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تعود للارتفاع خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا