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صحف لبنانية: لا انفراجة قريبة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة

12:09 م السبت 27 مارس 2021
صحف لبنانية: لا انفراجة قريبة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة

سعد الحريري

بيروت- أ ش أ:

أكدت صحف لبنانية، السبت، أن المعطيات القائمة إزاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة لم تتبدل، حيث لم تظهر حتى الآن أي ملامح تبعث على إمكانية توقع حدوث انفراجة تفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الشرخ والهوة الواسعة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على نحو يصعب معه الانتهاء بسهولة من عملية التأليف الحكومي.

وذكرت صحف "النهار" و"الجمهورية" و"نداء الوطن" و"الأخبار" و"اللواء" و"الشرق"، أن الحريري يتمسك بطرحه الحكومي القائم على تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين مع رفض قاطع أن تحتوي على "ثُلث وزاري معطل" وعدم الاعتذار عن عدم التأليف، في مقابل رغبة واضحة من الرئيس عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) بالتخلص من الحريري وضرورة البحث عن رئيس حكومة آخر.

وأشارت الصحف إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل على تجديد مساعيه الرامية إلى إيجاد قوة دفع يُمكن معها تجاوز الخلافات وتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة وفق ثوابت قوامها رئاسة الحريري للحكومة الجديدة والأخذ بهواجس الأطراف ولكن من دون ثُلث معطل والتمسك بوزراء غير حزبيين وأن يكونوا من أهل الاختصاص والخبرة.

على صعيد متصل، أكدت معظم الصحف اللبنانية أن إيران تشكل جزءا أساسيا من عملية عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيرة إلى أن التصريح الذي أدلى به مساعد رئيس مجلس الشورى حسين أمير عبد اللهيان واتهم فيه أمريكا وفرنسا والسعودية باتباع سياسة "عدم وجود حكومة قوية في لبنان لإضعاف حزب الله" يكشف النقاب عن الدور الإيراني في تعطيل تأليف الحكومة اللبنانية.

ورأت أن التصريح الإيراني يعكس بجلاء رغبة طهران في خطف مبادرة إنقاذ لبنان التي سبق وطرحتها فرنسا، والحيلولة دون تنفيذ بنودها منعا لتشكيل حكومة تخصصية لا يملك حزب الله سطوة سياسية عليها، لافتة إلى أن الحزب يعمل جديا على نسف المبادرة الفرنسية ويقف خلف تأزيم الخلافات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في سبيل تحقيق غايته بالوصول إلى تسوية من شأنها الإطاحة بالمبادرة الفرنسية.

هذا المحتوى من

سعد الحريري يشال عون بنان لحكومة اللبنانية الجديدة

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